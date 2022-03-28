خبير: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية يكفي حتى نهاية العام

قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تشارك في تخفيض أثار التحديات الدولية التي نشهدها حاليا، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لافتا إلى أن الحكومة تنسق للمعارض من خلال وزارات الزراعة والتموين والتجارة الداخلية.

إبراهيم: نواجه أزمات دولية منها أزمة الغذاء العالمي

أوضح «إبراهيم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»، أن الرئيس طمأن الجميع بأن السلع الغذائية متوفرة، وكانت رسالة مهمة لطمأنة المواطنين، لافتا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية، يكفي حتى نهاية العام، وأنه لا بد من ترشيد الاستهلاك، برغم توافر السلع، لأننا عالميا نواجه أزمات دولية، منها أزمة الغذاء العالمي، خاصة بعد تزايد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وهما من أكثر الدول تصديرا للحبوب عالميا.

عزل المدن الأوكرانية يحولها لمدن أشباح

وأشار «إبراهيم»، إلى أن المدن الأوكرانية تواجه تحديات كبيرة بعد عزل معظمها من خلال الجانب الروسي، الذي قد يؤدي لتحويلها إلى مدن أشباح، بالإضافة لعدم تمكن أوكرانيا من الالتزام باتفاقياتها الغذائية مع دول العالم، موضحا أن أوكرانيا وروسيا، من أهم دول تصدير المعادن والطاقة، بما يؤثر على عدة مجالات وليس الغذاء فقط.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن قرار الرئيس الروسي بوتين بتصدير الطاقة بالعملة الروسية «الروبيل»، له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، خاصة وأن أمريكا تقود الغرب لفرض مزيدا من العقوبات على الجانب الروسي، لافتا إلى أن قرارات بوتين وتهديداته بالطاقة لأوروبا، تعتبر حرب «تكسير عظام» بين الكبار، ويتحمل الثمن الدول النامية والكبرى في آن واحد.