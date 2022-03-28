الصين: سنرد بقوة على عقوبات أمريكا ضد روسيا وإضرارها بمصالحنا

هددت الصين بالرد المناسب على العقوبات الأمريكية التي فرضتها الأخيرة ضد روسيا، وستضر بمصالح بكين، منوهة بأن العديد من الدول تعرضت لأضرار غير مبررة تجاريا واقتصاديا، جراء تلك العقوبات، وفقا لوكالة «تاس» الصينية.

الصين تهدد بالرد على العقوبات الأمريكية

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج ون، اليوم، إن سلطات بلاده ستتخذ التدابير اللازمة لإيجاد الرد القوي والمناسب، مشيرا إلى أن الأزمة حاليا لم تعد تكمن في من سيساعد روسيا على الالتفاف على تلك العقوبات، بل في حجم الدول التي تأثرت تجاريا واقتصاديا بسبب علاقاتها المنتظمة مع موسكو، وعلى رأسها الصين، وفقا لوكالة «روسيا اليوم».

وأضاف وانج ون أن بكين ستحمي بقوة حقوقها المشروعة وسلامة شركاتها وأفرادها، مشددا على الولايات المتحدة الأمريكية أن تأخذ مخاوف وقلق الجانب الصيني على محمل الجد، وذلك حينما تحل القضية الأوكرانية وتستعيد العلاقات مع روسيا، مؤكدا أن بكين لن تتخلى عن حقوقها.

وبحسب «روسيا اليوم»، أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، أن معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لم تنضم إلى تلك العقوبات المفروضة على روسيا، مما يبين أنها تتخذ موقفا حذرا ومسؤولا بشأن هذه القضية، موضحا أن 140 من أصل 190 دولة لم يوافقوا.

الصين تحذر واشنطن من رد فعل الدول جراء تزايد الأزمات الاقتصادية

وطالب وانج ون الدول المعنية بالأزمة الأوكرانية الروسية، بألا تُبالغ في ردود أفعالها وألا تركز على فرض المزيد من العقوبات وتشديدها وتًهمل الهدف الرئيسي وهو الدفع بعجلة المفاوضات، محذرا في الوقت ذاته من أن الأمر سينقلب عليهم قريبا حينما تخرج الأزمات الاقتصادية لدى تلك الدول عن السيطرة.

وشنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، ما أسفر عن غضب أمريكي أوروبي، فلجأت واشنطن إلى فرض مزيد من العقوبات على الرئاسة الروسية والرئيس فلاديمير بوتين، إلى جانب العشرات من رجال الأعمال الروس المؤيدين لتلك العملية.