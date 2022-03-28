«صحة النواب»: احتمالية بدء الموجة السادسة لكورونا في مصر بنهاية رمضان

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن حدوث موجات جديدة لفيروس كورونا متوقف على نسب التطعيمات ضد المرض وعدد الحاصلين على جرعات اللقاح المختلفة.

ولفت إلى أن العالم يشهد حاليا الموجة السادسة لفيروس كورونا وهناك زيادة في إعداد الإصابات في تلك الدول، قائلا: «احتمالية أن نشهد خلال الشهر أو الشهر ونصف المقبلين دخول مصر موجة جديدة لفيروس كورونا مع نهاية شهر رمضان أو بعده مباشرة».

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من الوارد دخول مصر موجة سادسة لفيروس كورونا نهاية شهر رمضان، قائلا: «لو زودنا وتيرة التطعيمات لأكثر من 70% بجانب الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، حتى في وجود موجة سادسة ستكون خفيفة جدا والإصابات بسيطة وأعراضها خفيفة جدا».

«حاتم»: يجب السعي لزيادة عدد جرعات كورونا التنشيطية

وأضاف أنه يجب السعي لزيادة عدد جرعات كورونا التنشيطية، وضرورة التسجيل للحصول على لقاح كورونا لغير الحاصلين على الجرعة الأولى وغير الحاصلين على الجرعة الثانية.

وناشد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية المواطنين، ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان المبارك 2022، مع ضرورة تقليل العزومات والزيارات العائلية خلال شهر رمضان.

رفع حالة الاستعداد والتأهيل لأي طوارئ بشأن كورونا

ومن ناحية أخرى وجه المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات بضرورة رفع حالة الاستعداد والتأهيل لأي طوارئ خلال شهر رمضان المبارك خاصة فيما يتعلق بالجاهزية لأي سيناريوهات تتعلق بفيروس كورونا.