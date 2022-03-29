سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الثلاثاء 29-3-2022 في الأسواق

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء وذلك بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك الذي تفصلنا عنه أيام قليلة للغاية، إذ تزداد عمليات البحث عنه يوميًا عبر المحركات العالمية في الأسواق، باعتبار يدخل في كثير من الوجبات اليومية سواء في الفطار أو السحور.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن سعر كرتونة البيض اليوم التي تستعرضها جريدة «الوطن»، في التقرير التالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

وذكر عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، أنَّ أسعار البيض استقرت اليوم لليوم الثاني على التوالي في السوق المحلي، إذ يباع البيض الأحمر بنحو 60 جنيهًا، بينما تباع في المزارع بسعر يتراوح ما بين 53 إلى 55 جنيهًا.

واستكمل «عبدالعزيز» أنَّ سعر كرتونة البيض الأبيض تراوح من 51 إلى 52 جنيهًا من المزرعة إلى التاجر، وتصل للمواطنين بسعر 56 جنيهًا، أما سعر البيض البلدي وصل لنحو 55 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك بـ 62 جنيهًا.

سعر البيض الأحمر اليوم في المتاجر الكبرى

وارتفع سعر البيض بكل أنواعه داخل المتاجر الشهيرة، فسجل سعر طبق البيض الأحمر اليوم الثلاثاء بين 70 لـ80 جنيهًا، أما كرتونة البيض الأحمر التي تحتوى على 10 بيضات يبدأ سعرها من 30 جنيهًا حتى 37 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الثلاثاء، التي تضم 30 بيضة، فسجلت بين 65 و85 جنيهًا، سعر كرتونة البيض الأبيض التي تضم 10 بيضات اليوم تتراوح بين 32 حتى 50 جنيهًا.

وأخيرًا في المحلات داخل الأسواق الشعبية وصلت سعر كرتونة البيض سواء الأبيض أو الأحمر بسعر 60 جنيهًا تحتوى على 30 بيضة، لتسجل بهذا ثباتًا عند نفس السعر منذ مطلع الأسبوع الجاري.