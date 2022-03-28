سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الاثنين 28-3-2022 في الأسواق

قبل أيام من شهر رمضان المبارك، تبحث الكثير من السيدات عن سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، باعتباره من أهم الأطعمة التي تتواجد على مائدة السحور للمصريين بشكل يومي، لأنه يحتوى على البروتين، كما انه طعام مشبع يخفف من الشعور بالجوع خلال ساعات الصيام بالنهار.

وفي إطار البحث المستمر من البعض عن أسعار البيض بأنواعه، تستعرض جريدة «الوطن»، في التقرير التالي سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الاثنين الموافق 28 مارس 2022، وفق تصريحات خاصة من الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، بالغرف التجارية، للبوابة الالكترونية.

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

وأوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، أن أسعار البيض استقرت اليوم في السوق المحلي، حيث يباع البيض الأحمر بنحو 60 جنيهًا، بينما تباع في المزارع بسعر يتراوح ما بين 53 إلى 55 جنيهًا.

وأوضح أن سعر البيض البلدي وصل لنحو 55 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك بـ 62 جنيهًا، أما سعر كرتونة البيض الأبيض تراوح من 51 إلى 52 جنيهًا من المزرعة إلى التاجر، وتصل للمواطنين بسعر 56 جنيهًا.

سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم

أما عن سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم في سلاسل المحلات التجارية وجاء متوسط الأسعار كالآتي:

سعر طبق البيض الأحمر، الذي يتضمن 30 بيضة، تراوح من 70 إلى 80 جنيها

علبة البيض الأحمر، التي تحتوى على 10 بيضات، يبدأ سعرها من 30 جنيها حتى 37 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم، التي تضم 30 بيضة، إلى ما بين 65 و85 جنيها.

سعر علبة البيض الأبيض التي تضم 10 بيضات، من 32 حتى 50 جنيها.

أما في المحلات الشعبية فتباع البيضة الواحدة بسعر جنيهين، وكرتونة البيض سواء الأبيض أو الأحمر بسعر 60 جنيهًا تحتوى على 30 بيضة.