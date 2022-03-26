سعر طبق وكرتونة البيض اليوم السبت 26-3-2022 في الأسواق

سعر طبق وكرتونة البيض أمر يهم الكثيرين ويحظى باهتمام كبير منهم خاصة أن البيض يعد مصدر هام للبروتين الهام للجسم وبنائه، كما أن الكثيرين يتناولونه بشكل يومي في الأنظمة المختلفة للتخسيس، كما يدخل في تحضير العديد من الأكلات والحلويات خاصة التي تكون على الموائد.

وقبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، يبحث الناس عن سعر طبق وكرتونة البيض نظرا لفوائده المتعددة واحتوائه على البروتين، بالإضافة إلى كثرة استخدامه في شهر رمضان خاصة حيث يدخل في صنع الحلويات التي لا غنى عنها في الشهر الكريم، لهذا يحرص كثيرون على متابعة أسعار البيض يوميًا.

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

وفي هذا الصدد، وفي إطار اهتمام الناس بالبيض، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية سعر طبق وكرتونة البيض اليوم السبت الموافق 26 مارس 2022، بحسب تصريحات خاصة من الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، بالغرف التجارية، لجريدة الوطن.

وقال عبدالعزيز، إن سعر الجملة لكرتونة وطبق البيض اليوم، يتراوح بين 51 جنيهًا و53 جنيهًا.

كما يتراوح سعر كرتونة وطبق البيض البلدي اليوم في الأسواق، وفقا لما قاله عبدالعزيز السيد، بين 67 جنيهًا و69 جنيهًا.

سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم

وفي السطور الآتية نعرض تفاصيل سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم السبت، وفقا لتصريحات رئيس شعبة الدواجن.

- تراوح سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض اليوم السبت، بين 65 جنيهًا و85 جنيهًا.

- كما تراوح سعر كرتونة وطبق البيض الأحمر اليوم السبت، بين 69 و95 جنيهًا.

- وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم السبت، والتي تتكون من 18 بيضة بين 44 حتى 55 جنيها.

- كما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم السبت، والتي تحتوي على 18 بيضة بين 45 حتى 62 جنيهًا.