ربيع: «العالم توقع حل أزمة إيفرجيفن خلال 6 أشهر وحليناها في 6 أيام»

علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على اختيار مجموعة فوربس لقناة السويس بقائمة أكبر 10 شركات لوجيستية في الشرق الأوسط لعام 2021، حيث جاءت في المركز الثاني للتصنيف، بعد موانئ دبي العالمية، قائلًا إن هذه المجموعة من أكبر المؤسسات اللوجستية في الشرق الأوسط، وهي معنية بإدارة النقل البحري وكل ما يخصه.

التغلب على الأزمات.. من سمات قناة السويس

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت الحسيني، أن هذا التصنيف تتويج لدور الهيئة في نجاحات وأزمات واجهتها خلال السنوات الماضية، مثل أزمة كورونا وعبور غير تقليدي لسفن كان على متنها عدد من مصابي الفيروس المستجد، بالإضافة إلى تخطي أزمة السفينة البنمية إيفرجيفن ومرور أكثر من 400 سفينة والتطورات التي أعقبتها وأثبتت قدرة القناة على إدارة الأزمات بجدية ونجاح.

وتابع ربيع: «لولا دعم الرئيس السيسي في أزمة جنوح إيفرجيفن مكناش وصلنا للي وصلنا له، لأنه يدعمنا ويقوينا وبيخلي الواحد مطمئن لإن اللي بيعمله مظبوط»، موضحًا أن التقديرات العالمية كانت تتنبأ بحل الأزمة في فترة تتراوح بين 3 أشهر إلى 6 أشهر، لكن جرى التعامل معها خلال 6 أيام.

عدة معايير لاختيار قناة السويس ضمن قائمة فوربس

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن منهجية الاختيار تقوم على عدة معايير أهمها حجم الشركة والأصول والإيرادات والقيمة السوقية ونسبة حركة التجارة المارة بها وأهميتها الاقتصادية وكمية البضائع المنقولة والمخزنة فيها.

وأكد، أن إدارة القناة ستعمل على الانتهاء من تطوير المجرى الملاحي بالكامل وتدعيم الأسطول خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن القناة تحتوي على مركز محاكاة ليس موجودا في الشرق الأوسط، يتم فيه تدريب القباطين وعمال الكراكات والقاطرات.