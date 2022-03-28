«إيفرجيفن.. ستة أيام هزت العالم».. العالم راقب الحفار الأصفر الصغير

عرضت قناة «DMC»، فيلما وثائقيا تحت عنوان «إيفرجيفن.. ستة أيام هزت العالم»، إذ انتصف النهار في قناة السويس، وأغلقتها السفينة ايفرجيفن، وعلى بعد الكيلو ونصف الكيلو متر من موقع الجنوح، انطلقت إحدى كاسحات القناة، وعلى متنها حفار أصفر صغير.

مدير الإدارة الهندسية بهيئة قناة السويس

قال المهندس أحمد فريد، مدير الإدارة الهندسية بهيئة قناة السويس، «بدأنا نخلي في أول يوم، بأقرب معدات موجودة لينا، وعملنا استدعاء للمعدات من المواقع، الحفار الصغير ده ظهر في الإعلام، وكان مثار البعض للسخرية، لكن الحفار الصغير بين لنا مقدمة المركب، شكلها أيه والبروز الخاصة بالمركب اللي مكنتش ظاهرة».

سائق الحفار

فيما قال عبد الله طلعت، سائق الحفار: «استدعوني بالحفار، وكان يبعد عن السفينة كيلو ونصف، طبعا جيت والكاسحة جات، وحطينا الحفار عند السفينة، بدأت في العمل عند المقدمة، لحد ما جابوا حفارات تانية وكده، عملت على أني اشيل الأتربة والصخور اللي حوالين السفينة وأرفعها».

العالم راقب العامل المصري عبد الله طلعت عبد الجواد، وهو يقترب من العملاق الجانح رويدًا رويدًا، ومواقع التواصل الاجتماعي تسخر من الآلات الصغيرة التي تبدو وكأنها نملة إلى جوار فيل نائم، إذ علق عبد الله طلعت: «الصور اللي على السوشيال ميديا لم تلفت انتباهي تماما، لأني كنت في مهمة، فمينفعش تحكم على الناس إلا لما تخلص المهمة، لو فشل ابقى اتكلم».