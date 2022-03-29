تفاصيل مقتل «فرح» على يد زوجها بالفيوم: خنقها بالطرحة وهرب

لم يكن لـ«فرح» نصيب من اسمها، ولم تدم فرحتها طويلًا بعدما اكتشفت أنّ زوجها مدمن لمخدر الشابو، كما أنّه أصبح شديد المزاجية والعدائية، ويعتدي عليها بالضرب بوحشية، ورغم ذلك لم تفكر في أن تتركه، بل قررت أن تساعده وتقف معه حتى يُقلع عن تناول المواد المخدرة، وبدأت في تعنيفه كلما رأته يتعاطى، وألحت عليه في ضرورة الإقلاع عنه، لتنشب مشاجرة بينهما، فيجذب طرحتها من فوق رأسها، ويخنقها بها حتى الموت، ويترك جثتها على سريرها.

بلاغ بمقتل عروس شابة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغ من مواطن يدعى قرني زكي، بمقتل ابنته «فرح»، 22 عامًا على يد زوجها في منزل الزوجية، بقرية كفور النيل بنطاق المركز.

جسدها تلوّن باللون الأزرق

وأضاف والد فرح في محضر الشرطة، أنّ زوج ابنتهم أخبرهم بأنّه عثر عليها متوفاة، وحينما ذهبوا لإلقاء نظرة الوداع عليها وجدوا جثة ابنتهم تحول لون جسدها للون الأزرق بشدة، كما أنّ هناك آثار خنق على رقبتها، فأبلغوا مفتش الصحة الذي أكدّ وجود شبهة جنائية في وفاتها.

اتهام الزوج بقتل زوجته

وإتهم الأب المكلوم، زوج ابنته بأنّه وراء قتل ابنته نظرًا لأنّه يتعاطى المواد المخدرة، وتحديدًا مخدر الشابو، وأنّ ابنته كانت تعنفه باستمرار في محاولة منها، لإيقافه عن التعاطي.

الزوج يعترف بارتكاب الجريمة

وعلى الفور تمكن ضباط قسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس المباحث من ضبط المتهم، والذي اعترف بقتل زوجته بخنقها بواسطة «إيشارب» خاص بها، بسبب نشوب مشاجرة بينهما وإصرارها على منعه من التعاطي.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.