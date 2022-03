عاجل.. وزير خارجية أوكرانيا يدعو دول العالم لتجريم استخدام رمز «Z»

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الدول في جميع أنحاء العالم؛ لتجريم استخدام الرمز Z كوسيلة لدعم العملية الروسية علنا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، في تغريدة عبر صفحته على منصّة «تويتر»، «أدعو جميع الدول إلى تجريم استخدام الرمز (Z) كوسيلة للدعم العلني للحرب ضد أوكرانيا»، وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية.

وأضاف أن كلمة Z تعني دعم الحرب الروسية، والمدن التي قصفت، وسقوط القتلى من الأوكرانيين، ويجب حظر الدعم العام لهذه الهمجية.

I call on all states to criminalize the use of the ‘Z’ symbol as a way to publicly support Russia’s war of aggression against Ukraine. ’Z’ means Russian war crimes, bombed out cities, thousands of murdered Ukrainians. Public support of this barbarism must be forbidden.