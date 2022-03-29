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محمود مسلم

عاجل.. وزير خارجية أوكرانيا يدعو دول العالم لتجريم استخدام رمز «Z»

كتب:

سحر المكاوى
09:00 ص | الثلاثاء 29 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الدول في جميع أنحاء العالم؛ لتجريم استخدام الرمز Z كوسيلة لدعم العملية الروسية علنا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، في تغريدة عبر صفحته على منصّة «تويتر»، «أدعو جميع الدول إلى تجريم استخدام الرمز (Z) كوسيلة للدعم العلني للحرب ضد أوكرانيا»، وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية.

ما معنى المرمز Z

وأضاف أن كلمة Z تعني دعم الحرب الروسية، والمدن التي قصفت، وسقوط القتلى من الأوكرانيين، ويجب حظر الدعم العام لهذه الهمجية.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرون من فبراير الماضي، وفرضت عدة دول عقوبات على روسيا على رأسهم أمريكا وبريطانيا.

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بقلم سحر المكاوى