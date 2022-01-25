لجان حماية الطفل بقنا تحبط 30 حالة ختان إناث في 2021

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعاً موسعاً قبل قليل، لمتابعة أعمال اللجنة العامة لحماية الطفل، ودورها الأساسي في معالجة وحل مشاكل الأطفال، من خلال استراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضين للخطر، ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان ليكون فرداً مؤثراً في المجتمع، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة، والعميد هانى الإتربي، مدير إدارة الحماية المدنية، والدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف كمال، مدير عام جنوب الصعيد للتأمين الصحي، وسميحة سعد، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، ورؤساء الوحدات المحلية لمجالس المدن.

تيسير استخراج شهادات الميلاد للأطفال المعثور عليهم

ناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع، إجراءات تيسير استخراج شهادات الميلاد (ساقط قيد) الخاصة بالأطفال المعثور عليهم، والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوجيه منظمات المجتمع المدني الموجودة بالقرى، لمساعدة لجان حماية الطفل في عملية الرصد والإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للخطر (ختان الإناث – الزواج المبكر)، بالإضافة إلى توفير أطباء لتقديم الدعم الطبي والنفسي للأطفال، وبحث عمل حملات توعوية بالمدارس عن حقوق الطفل، ووسائل الاتصال في حالات تعرض الأطفال للخطر، وتقديم كافة أوجه الدعم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وصرف الأدوية الخاصة بهم من التأمين الصحي، فضلاً عن إنشاء حمام سباحة لقضاء الأوقات الترفيهية والعلاجية اللازمة لذوى الهمم.

التعامل الفوري مع أي بلاغات بمكاتب حماية الطفل

وشدد محافظ قنا على ضرورة التعامل الفوري مع أي بلاغات واردة بمقار ومكاتب حماية الطفل المتواجدة بكل الوحدات المحلية، وتفعيل دورها في ممارسة المهام المنوطة بها، مؤكداً على توفير مناخ آمن للطفل وتنشئته تنشئة صحية سليمة باعتباره هو المستقبل، موضحًا أهمية عدم تعرض الطفل لأي نوع من مظاهر العنف، سواء كان في محيط الأسرة أو داخل المدارس، لما له من تأثير سلبى فى نفسيته.

التصدي لظواهر استغلال الأطفال في أعمال التسول

وشدد الداودي على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمواصلة منع ظاهرة انتشار المتسولين واستغلال الأطفال فى أعمال التسول بشوارع مدن المحافظة، وأضاف أن الانتشار غير المبرر لظاهرة التسول يشير إلى أن هناك إدراة وتنظيم لهذه الظاهرة، لذا يجب علينا عدم الالتفات إليهم، وعدم إعطائهم أي مساعدات مالية، حتى لا نساعدهم على الاستمرار في التسول.

من جانبها، استعرضت مدير وحدة حماية الطفل بقنا جهود الوحدة في مجالات حماية الطفل بنطاق المحافظة خلال عام 2021 حيث أوضحت أنه تم التعامل مع 221 بلاغ من خط نجدة الطفل، و524 حالة تم رصدها، وإيقاف 13 حالة زواج مبكر لأطفال، وإحباط عدد 30 حالة ختان إناث، والتدخل وتقديم الدعم النفسي لعدد 14 حالة هتك عرض، واستخراج 24 شهادة ميلاد لأطفال معثور عليهم، واستخراج شهادة ميلاد لطفلة أنكر الوالد نسبها إليه.