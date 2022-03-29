إنشاء 49 وحدة صحية جديدة في مركزي ديروط ومنفلوط بأسيوط

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا؛ لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الصحة، التي يجري تنفيذها بمركزي ديروط ومنفلوط ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

49 وحدة صحية جديدة بقرى المركزين

وجرى استعراض آخر المستجدات لمشروعات قطاع الصحة بمركزي ديروط ومنفلوط، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادي الجديد، إذ يجري أعمال تطوير شامل ورفع كفاءة وإنشاء جديد لـ 49 وحدة صحية جديدة بقرى المركزين، بما يطابق معايير إنشاء وتجهيز منشآت منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح المحافظ، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه سبق وتم مراجعة جميع المنشآت الطبية بالقرى المستهدفة وإعداد تقارير تتضمن الحالة الإنشائية والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وبناءً عليه تم وضع النموذج الأمثل لتطويرها، من حيث التطوير ورفع الكفاءة أو الإحلال والتجديد والتوسع في الخدمات؛ لتصبح على غرار النموذج الموحد لمنظومة التأمين الصحي الجديد، والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان طبقًا للشروط ومعايير الجودة لخدمة أهالي القرى والنهوض بالقطاع الصحي ورفع مستوى معيشة المواطنين.

تكثيف الجولات الميدانية لمواقع العمل بالمشروعات

ووجه اللواء عصام سعد، مسئولي جهاز تعمير الوادي الجديد، بالتنسيق مع مسئولي الصحة ورئيسي مركزي ديروط ومنفلوط؛ لسرعة التنفيذ وتذليل كافة العقبات ونهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية، وتكثيف الجولات الميدانية لمواقع العمل بالمشروعات؛ لمتابعة تنفيذ المشروعات بالقرى والمراكز وتقديم كافة الدعم ورصد أية ملاحظات حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات.