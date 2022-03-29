تطعيم 93٪ من المستهدفين بحملة شلل الأطفال في البحيرة

قال الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة في البحيرة، إنه يجري تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع نطاق المحافظة، من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية.

وأشار وكيل صحة البحيرة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هناك فرقًا متحركة من مكان لآخر؛ لتحقيق المستهدف لتغطية كافة أنحاء محافظة البحيرة، مؤكدًا أن التطعيم آمن وفعال وبالمجان.

استهداف تطعيم مليون و100 ألف طفل

وأكد وكيل الوزارة، أن الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال، التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويا؛ للحفاظ على مصر خالية من المرض، مشيرًا إلى أنه تم خلال اليوم الأول والثاني للحملة، تطعيم مليون و19 ألفًا و897 طفلًا بنسبة 93٪ من إجمالي مستهدف مليون و100 ألف طفل.

الحملة مستمرة لمدة 4 أيام

فيما أوضح هشام آمنة محافظ البحيرة، أن الحملة مستمرة على مدار 4 أيام، وتستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات على مستوى المحافظة، بما يقرب من مليون و100 ألف طفل، بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين بنطاق المحافظة.

ولفت المحافظ، إلى مشاركة 2998 فرقة ثابتة ومتحركة، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالمديرية والإدارات الصحية.

وأكد «آمنة»، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الوحدات المحلية ومديرية الصحة وكافة الجهات المعنية؛ لتذليل العقبات وتيسير حركة الفرق المتحركة والثابتة والمجموعات المشكلة من أطقم التمريض بالمراكز الطبية المختلفة، التي تشارك في الحملة.