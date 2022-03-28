«بيت.. بيت» شعار صحة شمال سيناء في حملة تطعيم ضد شلل الأطفال

«بيت بيت.. قرية قرية» هو شعار مديرية الصحة بشمال سيناء، للوصول لجميع الآطفال المستهدفين من سن يوم حتى 5 سنوات بمدن وقرى المحافظة

وقال الدكتور طارق شوكة مدير الصحة بشمال سيناء في بيان له، إنه أعطى تعليمات للفرق الطبية في القرى والتجمعات البعيدة، سواء جنوب المدن أو بقرى ومدن شمال سيناء، وذلك للوصول الى جميع الفئة العمرية المستهدفة للتطعيم ضد شلل الآطفال

حملة التطعيمات تستهدف القرى والتجمعات البعيدة

وأضاف شوكة، أثناء زيارته لوسط سيناء وتفقده الوحدات والمراكز الطبية، أن الحملة بجميع مراكز وقرى المحافظة تستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

وأوضح إن الحملة تهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، حيث تستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، وأن التطعيم عبارة عن نقطتين على اللسان لجميع الأطفال المستهدفين من المصريين وغير المصريين، على المقيمين بالمحافظة جميعهم.

التطعيمات متوفرة لدى الفرق الطبية المتحركة والثابتة

وقال الدكتور رمضان توفيق مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة بشمال سيناء في بيان له، ان جميع الطعوم متوفرة، والفرق الطبية بكامل أستعداداتها، سواء المتحركة أو الثابتة، وهناك بروتوكول مع مديرية ألاوقاف لآمكانية التطعيم أو النداء عبر مكبرات الصوت في المساجد التي تشهد كتل سكانية أو غيرها، وأن الفرق الطبية قامت بعملية طرق ألابواب، للوصول لجميع الفئة العمرية المستهدفة.

وقامت المساجد اليوم عبر مكبرات الصوت بإذاعة نداءات للأهالى بضرورة التوجه لمراكز التطعيم أو الوصول لأقرب وحدة صحية، لتطعيم الأطفال، والعمل على الحصول المصل ضد شلل الآطفال، في العريش والشيخ زويد وقرى بئر العبد ومناطق الوسط من سيناء.