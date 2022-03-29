ناقد فني: كان يجب طرد ويل سميث من حفل «أوسكار» وسحب ترشيحه

علق الناقد الفني العالمي محمود مهدي على واقعة الشجار الذي حدث، أمس، بين الفنان ويل سميث، والفنان الكوميدي كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ94، مشيرًا إلى أنه ضد ما فعله ويل خلال الحفل؛ لأنه تسبب في أذى نفسي لكريس ولجميع الحاضرين والجمهور.

محمود مهدي: مصدوم من اللي عمله ويل سميث

وقال محمود مهدي، خلال مداخلة في برنامج «تفاعلكم» على شاشة قناة «العربية»: «أنا مصدوم من اللي عمله ويل سميث خلال الحفل، ومش شايف إن تصرف صح، وأنه تسبب في لقطة محرجة وسيئة، وترك أثرًا سيئًا على صاحبها، وعلى المشاهدين، بالإضافة إلى أذى نفسي كبير لهم».

وأضاف «مهدي»، أنّه كان يجب على ويل سميث الاكتفاء بتعبير مستاء وعدم التفاعل مع النكتة التي قالها كريس، خاصة وأن كريس في بداية كلامها وجه إلى رسالة وقال لها أنا أحبك، وأنه كان يمزح معها، قائلًا: «كان ممكن يبين إن وشه مستاء كان كافي جدا، دي مش أسوء نكتة تتقال في تاريخ الأوسكار».

ناقد فني: أؤيد سحب جائزة الأوسكار من ويل سميث

كما أشار أنه يؤيد تعليقات البعض بسحب جائزة أوسكار أفضل ممثل من ويل سميث عن فيلم «الملك ريتشارد»، موضحًا: «أنا كنت من المؤيدين إنه في وقتها يتم إخراجه من الحفلة، وسحبه من الترشيحات».

تفاصيل أزمة ويل سميث وكريس روك

بدأت الأزمة بين ويل سميث وكريس روك عندما كريس بالسخرية من جادا بينكيت سميث زوجة ويل سميث، بسبب حلاقتها لشعرها بالكامل نتيجة لمرضها، مما أغضب ويل وجعله يصعد إلى المسرح ويقوم بصفعه على وجهه، وفي أثناء نزوله وجه إليه بعض السباب، قائلًا: «لا تنطق اسم زوجتي».