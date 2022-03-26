تعيينات شركة مياه الشرب.. بدء اختبارات المتقدمين لوظيفة عامل

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الغربية عقد الاختبارات التحريرية، اليوم، للمتقدمين لشغل وظيفة عامل «حفر – تسليك – تشغيل» لمراكز السنطة وبسيون وسمنود في محطة مياه الملاحية، مدخل مرور سالم بطنطا والمعلن عنها في فروع الشركة بالإعلان رقم 1لسنة 2021.

موعد ومكان الاختبارات التحريرية

وأعلنت شركة مياه الشرب، عبر صفحتها الرسمية على منصّات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين لشغل وظيفة عامل «حفر - تسليك - تشغيل»، في 3 لجان كالآتي:

اللجنة الأولى: بدأت من الساعة الـ8 صباح اليوم للمتقدمين لوظيفة عامل فرع السنطة.

اللجنة الثانية: تبدأ في تمام الساعة الـ10 صباح اليوم للمتقدمين لوظيفة عامل فرع بسيون.

اللجنة الثالثة: تبدأ في تمام الساعة الـ12 ظهرًا اليوم للمتقدمين لوظيفة عامل فرع سمنود.

الإجراءات الاحترازية المطلوب اتباعها

وأكدت الشركة إجراء الاختبارات التحريرية لشغل وظيفة عامل «حفر – تسليك – تشغيل» لمراكز السنطة وبسيون وسمنود بمحطة مياه الملاحية، مدخل مرور سالم بطنطا، والمعلن عنها بفروع الشركة بالإعلان رقم 1لسنة 2021، أنّه لن يُسمح لأي من المتقدمين بدخول الاختبارات من دون اتخاذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا وارتداء كمامة ومعقم اليدين والتباعد والحفاظ على إجراءات الأمن والسلامة.

المستندات المطلوبة والشروط

وطالبت الشركة المتقدمين بإحضار «صورة شخصية حديثة - بطاقة الرقم القومي سارية وإحضار صورة منها - قلم جاف».

وحددت شركة مياه الشرب الشروط، وهي كالتالي:

- شهادة محو الأمية - الابتدائية.

- أن يكون المتقدم من مواليد المركز والمدينة التابع لها الإعلان.