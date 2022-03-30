حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 30-3-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الحمل يأتي في الترتيب الأول للأبراج الفلكية، ويتميز مولود برج الحمل بالثقة العالية في نفسه فهو يلهم من حوله ليحققوا ما يريدون في حياتهم، ويتميز مولود برج الحمل بالاستقلالية التامة عمن حولهم مهما كان الظرف به، كما يفضل مولود برج الحمل القيام بالأمور على طريقتهم الخاصة على أن يتبعوا غيرهم من الناس.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

وتنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد، مواليد برج الحمل بالتمهل والاسترخاء، وعدم تحميل أنفسهم فوق طاقتها، وفق الوضع الفلكي لك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

يجب عليك أن تتجنب الحديث عن حياتك الخاصة، وعليك ألا تفخر بإنجازاتك مع الغير، فالقمر ما زال في منزلك الثاني عشر وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.

مواصفات برج الحمل

ويحب مولود برج الحمل احتكار الحديث وتنفيذ رأيه مهما كان الوضع، فهو يميل للمجادلة بشكل كبير، ما يجعله بارعا في السياسة وإقناع الغير بذلك، كما أنّه شديد الإخلاص لمن يحبهم.

وأبرز عيوب برج الحمل أنّه يحب لفت الانتباه، ويحب أن يشكره الغير، ويشعر بالضيق حال عدم الشعور بهذا الاهتمام، فهو يتطلع دائما لأن يكون محط أنظار الجميع، كما يشعر بموجات هائلة من الغضب ولا يستطيع التحكم فيها حتى لو كان ذلك بسبب أشياء بسيطة.