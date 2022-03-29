70 متدربا في الورش التعليمية بجامعة سوهاج على هامش «كامب الحرف»

اختتم كامب الحرف «إيدك بتطلع ذهب» بجامعة سوهاج، ورشاته التفاعلية المجانية لتعليم الحرف اليدوية، والتي استهدفت أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وطلاب الجامعة والأطفال، والتي نظمها مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بالجامعة، بالتعاون مع اتحاد طلاب كلية الآثار وإدارة رعاية شباب المركزية، وذلك على هامش الكامب والذي استمر لمدة 3 أيام على التوالي، بالحرم الجامعي القديم.

دعم وتطوير الحرف التراثية

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تحرص دائماً على دعم وتطوير الحرف التراثية بالمحافظة وتحويلها لصناعات مميزة وناجحة، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة 2030، مضيفا أن الهدف من تلك الورش هو دعم الفنون الحرفية وتشجيع الشباب والأطفال على تعلم الحرف والفنون اليدوية الراقية، وذلك بإقامة المشروعات في هذا المجال مما يتيح لهم العديد من فرص العمل.

الدور المجتمعي لنشر الوعي بالحرف اليدوية

وأكدت الدكتورة ريهام محمد، مدير مركز الحرف اليدوية، على أن تلك الورش تأتي في إطار الدور المجتمعي لنشر الوعي بالحرف اليدوية والترويج لتدريبات ودور المركز، الذي يعمل على توطيد الصلة مع هيئات وجمعيات المجتمع المدني للاستفادة من مكتسبات التمويل المختلفة العائدة بالنفع عليهم، مشيرة إلى أن الكامب تضمن 10 ورش التدريبة، بمشاركة أكثر من 70 متدربا، حيث تضمنت الورش مجالات مختلفة من التلي والجلود و فوانيس رمضان والخرز والكروشيه، بالإضافة إلى إعادة التدوير.