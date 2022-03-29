رئيس التحرير

محمود مسلم

«الداخلية» تمنح نزلاء السجون زيارتين استثنائيتين بمناسبة رمضان

كتب:

الوطن
01:19 م | الثلاثاء 29 مارس 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

بمناسبة إستقبال (شهر رمضان المعظم) وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.. فقد تقرر منحهم (زيارتين  إستثنائيتين) خلال شهر رمضان المبارك إبتهاجاً بهذه المناسبة، ولا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم.. مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة.

 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

اقرأ المزيد:

كيفية الإبلاغ عن المفقودين عبر موقع وزارة الداخلية؟.. 5 خطوات فقط

كيفية تسجيل بيانات شقة مؤجرة أو محل في وزارة الداخلية.. اعرف الخطوات

جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع.. ضبط 605 عناصر إجرامية شديدة الخطورة «فيديو»

تخفيضات تصل إلى 25% على الياميش والسلع بمنافذ وزارة الداخلية في السويس

وزارة الداخلية تواصل تنظيم زيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل
بقلم الوطن