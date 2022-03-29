«الداخلية» تمنح نزلاء السجون زيارتين استثنائيتين بمناسبة رمضان

بمناسبة إستقبال (شهر رمضان المعظم) وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.. فقد تقرر منحهم (زيارتين إستثنائيتين) خلال شهر رمضان المبارك إبتهاجاً بهذه المناسبة، ولا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم.. مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .