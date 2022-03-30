حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 30-3-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور يمتلك تفكيرا منطقيا وسليما في مختلف جوانب الحياة، ما يجعل غيره يلجأ له طلبا للنصيحة حين يقع في المشكلات، ويتميز مولود برج الثور بالكرم الشديد مع الأشخاص من حوله، سواء كان أقاربه أو أصدقائه أو زملائه في العمل.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الثور، باستغلال تناغم القمر مع أورانوس الذي يمدك بالحظ، كما أنّ القمر يدعم مشاريعك، رغم الضغوط التي تحاوطك.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لرؤية الأصحاب والأحباب، وتقضي أوقات سعيدة معهم رغم التشوش الذي تشعر به، ما يساعدك على أن تعيد علاقتك مع الأحباب مرة أخرى، ويجعلك تشعر بالسعادة وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.

مواصفات برج الثور

ويتسم مولود برج الثور بالتفاني في العمل، فهو شديد الإخلاص في عمله، ويسعى لأداء المهام المطلوبة منه على أكمل وجه، حكي يكون شخصا ناجحا ويتدرج في مناصب أعلى في حياته المهنية، كما أنّ لديه قوة ملاحظة كبيرة في حياته، ما يجعله شديد الذكاء.

ويتميز مولود برج الثور بطيبة القلب، فهو يحب رعاية أهله وأحبائه ومعاملة الجميع بلطف شديد في مختلف نواحي الحياة، كما يستطيع أن يكون قيادي ناجح في عمله ويدير عددا كبيرا من زملائه في العمل.