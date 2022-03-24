لمى كتكت: مسلسل «دايما عامر» يحمل رسائل مهمة عن التعليم

«قضية مهمة يتم معالجتها فنيًا بشكل مميز يخطف الأنظار»، كلمات أبدت من خلالها الفنانة الشابة لمى كتكت، حماسها الشديد لتجسيدها دورًا مهمًا في أحداث مسلسل «دايما عامر»، باعتبارها إحدى طالبات المدرسة، التي تشهد مشكلات وصراعات بين جميع طلابها، في إطار دراما اجتماعية مغلفة بأحداث ومواقف كوميدية.

«دايما عامر» يناقش أزمات التعليم والطلاب

وعن الفكرة التي يطرحها مسلسل دايما عامر، قالت «لمى» في تصريحات لـ«الوطن» إن المسلسل يطرح قضية هامة تتعلق بالتعليم، الذي يعد من أولويات اهتمامات الأسر المصرية «مفيش بيت مش بيتكلم عن الموضوع ده، وبيعيش مشاكل الطلاب وأزماتهم بمختلف أنواعها».

وتابعت: «المسلسل يحمل كثير من الرسائل المهمة في كيفية التعامل مع الأبناء والأسرة والمدرسين، باعتبارها علاقات متشابكة، وتسليط الضوء على بعض الأزمات».

مسلسل اجتماعي كوميدي

واستطردت بقولها «أجمل ما في المسلسل، أنه يقدم هذه المشاكل بطريقة لايت كوميدي، تستهدف جميع الأجيال سواء الكبيرة أوالصغيرة، وكيف أن التلاميذ انعكاس لتربية أبائهم والأسر التي ينتمون إليها، وعلاقة الطلاب ببعضهم البعض، والمشاكل التي تقع بينهم، وعلاقة كل منهم بوالديه، بخلاف المدرسة نفسها التي تواجه أزمة بسبب تصرفات تلاميذها، ومحاولات التقارب بين الجميع.

مسلسل دايما عامر، بطولة مصطفى شعبان، الفنانة لبلبة، صلاح عبد الله، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، محمد محمود، سما إبراهيم، ميرنا نورالدين، وعدد من الشباب والوجوه الجديدة، تأليف ورشة كتابة، إخراج مجدي الهواري.

قصة مسلسل دايما عامر

تدور الأحداث حول شخصية عامر عبد الرازق، الذي تضعه الأقدار وتشابه الأسماء ليتولى وظيفة مشرف اجتماعي بإحدى المدارس، وتتصاعد الأحداث عندما يواجه مشكلات طلاب المدرسة من «الناشونال والانترناشونال» بخلاف مشاكل التعليم وأزمات الطلاب من الناحية النفسية وعلاقتهم ببعضهم البعض، وذلك في إطار كوميدي.