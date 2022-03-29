عاجل .. روسيا تقرر خفض عملياتها القتالية على محورين في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تخفيض عملياتها القتالية بشكل جذري على محورين رئيسيين في أوكرانيا، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل، مذ قليل.

موسكو تعمل على ظروف مؤاتية لمواصلة المفاوضات

وبحسب الوكالة الروسية، أكّد ممثل عن وزارة الدفاع أنَّ روسيا ستعمل على خلق ظروف مؤاتية لمواصلة المفاوضات السلمية، مشيرًا إلى أنَّها قررت خفض عملياتها القتالية على محوري كييف وتشيرنيغوف شمالي أوكرانيا.

ومن جهته، صرح كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي، أنَّ المحادثات التي عقدت اليوم بين الطرفين بالعاصمة التركية إسطنبول، كانت بناءة، بحسب «روسيا اليوم».

وانطلقت الجولة الجديدة من المفاوضات، اليوم، في إسطنبول، إذ أكّد الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، أنَّ التنازلات المتبادلة بحس من المسؤولية، من شأنها التوصل إلى حلول نهائية لإنهاء تلك الأزمة.