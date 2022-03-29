انتهاء اختبارات تحديد المستوى لطلاب الطب العائدين من أوكرانيا

شهدت كلية الطب البشري بجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، اختبارات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، الراغبين في التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية؛ نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا حاليًا، والذين قدموا للتسجيل رسميًّا بوزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، خلال الفترة من 14 حتى 24 مارس الجاري.

519 طالبًا حضروا اختبارات طب القاهرة

صرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن إجمالي الطلاب الذين حضروا الاختبارات بكلية الطب البشري بجامعة القاهرة، بلغ عددهم 519 طالبًا.

وأضاف أنه سيتم امتحان طلاب الصيدلة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، في مدرج فائق هاشم الدور الأول مبنى A، ومدرج منصور خليفة بالدور الثالث مبنى A، على أن يكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية للكلية (شارع قصر العيني)، علمًا بأنه سيتم استقبال الطلاب من على البوابة، ومساعدتهم في التوجه إلى مقر اللجنة.

إعلان نتائج تحديد المستوى

أشار المتحدث الرسمى باسم التعليم العالي، إلى أنه بمجرد انتهاء كليات الطب والصيدلة بجامعة القاهرة، وطب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس من تصحيح أوراق امتحانات الطلاب، ورصد النتائج ومراجعتها، سيتم إرسال قوائم النتائج النهائية لأمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، لإعلانها للطلاب عبر الموقع الإلكتروني، كما سيتم موافاة وزارة الهجرة بنسخة من النتائج، لإعلانها للطلاب عبر أساليب التواصل المختلفة للوزارة مع الطلاب.

وأوضح أنه عقب إعلان قوائم نتائج تحديد المستوى، يتوجه الطلاب مباشرة إلى الجامعات الخاصة، التي يتوافر بها أماكن شاغرة في تخصصاتهم «الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة»، لاستكمال إجراءات تحويلهم إلى هذه الجامعات.

الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة

يذكر أن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أعلن سابقًا عبر موقعه الإلكتروني الأماكن الشاغرة بكل التخصصات العلمية بالجامعات الخاصة والأهلية، التي يمكن للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية التحويل إليها، وعلى الطلاب مراجعة موقع الجامعات الخاصة (https://www.cpnu-admission.edu.eg) لمعرفة الأماكن الشاغرة بهذه الجامعات، والتوجه للجامعات الخاصة والأهلية لاستكمال إجراءات تحويلهم.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين فى التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، وتنفيذًا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لتنظيم تحويل هؤلاء الطلاب للجامعات الخاصة والأهلية المصرية، التي تتضمن من بين الضوابط المختلفة: إجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب فى تخصصات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة).

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، طبقًا للضوابط والشروط التي تمثلت في قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في 24 فبراير 2022 في كل التخصصات، بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج.

واشترط ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر عن عام دراسي كامل، مشترطًا لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.