منح مرتبة الشرف الأولى لرسالة دكتوراه لباحثة بجامعة أسيوط

منحت جامعة أسيوط اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، وباعلان الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن مناقشة رسالة الدكتوراه بعنوان «برنامج للتدخل المهني في طريقة خدمة الجماعة لتنمية اتجاهات الشباب الجامعي بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية»، والمقدمة من الباحثة منى علي أحمد، والتي تم منح بموجبها درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى.

لجنة الحكم والمناقشة

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتورة مها كامل، غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف على كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور عادل محمود مصطفى، أستاذ خدمة الجماعة بقسم طرق الخدمة الاجتماعية بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم، والدكتور شريف سنوسي عبد اللطيف في مجالات الخدمة الاجتماعية التنموية بجامعة بني سويف، والدكتور محمد محمد سليمان، رئيس قسم خدمة الجماعة الاجتماعية جامعة أسيوط.

الدراسة ناقشت التحولات العالمية والرقمية

وأوضحت الدكتورة مها غانم أن الدراسة ناقشت التحولات العالمية والمحلية وما تفرضه من قضايا وقيم واتجاهات جديدة في المجتمع، مما يجعل الاهتمام بقضية إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية ثروة قومية تتفق وقيم مجتمعنا وغرسها في الشباب الجامعي من خلال إجراء المزيد من الدراسات والبحوث في هذا المجال أمرا ضروريا.

التخلص الآمن من زيادة إنتاجية المخلفات الإلكترونية

كما أشارت إلى زيادة إنتاج العالم من المخلفات الإلكترونية، والتي تضم 50 مليون طن تالفة سنويا، بحسب تقدير العلماء، وهذا يتطلب تخلصا آمنا منها بما لا يضر بصحة وسلامة الإنسان واهتمام بطريقة العمل مع الجماعات كإحدى طرق الخدمة الاجتماعية للسعي أن يكون لها دور واضح مع القضايا الحديثة التي تحدث في مجال البيئة ومنها الاهتمام بقضية إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية.