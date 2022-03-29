أوكرانيا تطالب بتشديد العقوبات ضد روسيا وغلق الموانئ أمام سفنها

طالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بتشديد العقوبات على روسيا وغلق الموانئ أمام سفنها، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

الهجوم على ماريوبول

وأكد الرئيس الأوكراني، أنّ 100 ألف شخص ما زالوا في مدينة ماريوبول، كما لفت إلى أنّ الهجوم الروسي على ماريوبول «جريمة ضد الإنسانية».

الحرب الروسية على أوكرانيا

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وبعدها فرضت عددا من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، فيما تجرى مفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، ولم تسفر عن أي نتائج إيجابية حتى الوقت الحالي.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يمانع لقاء نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.