التعليم تطالب «المديريات» بسرعة تسليم استمارة ملاحظي الثانوية العامة

أصدرت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا للمديريات التعليمية، بشأن استعدادات أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021/ 2022، وتسليم استمارات 1 عضوية سري لـ«الملاحظين» المشاركين في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، التي تنطلق 11 يونيو المقبل.

سرعة تسليم استمارات 1 سري للملاحظين بالثانوية العامة

طالبت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية في خطابها المرسل، المختصين، بسرعة تسليم استمارات 1 عضوية سري للمدارس الثانوية والإعدادية وديوان المديرية، ودواويين الإدارات التعليمية التابعة للمديريات، مع مندوب إلى لجنة الإدارة لامتحان الثانوية العامة.

31 مارس آخر موعد لتسليم استمارات الملاحظين

حددت الإدارة العامة للامتحانات في خطابها، آخر موعد لتسليم استمارات 1 عضوية سري للمدارس الثانوية والإعدادية، وديوان المديرية ودواويين الإدارات التعليمية، الخميس 31 مارس، مؤكدة أن هذا حرصا على الصالح العام، وانضباط أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022.

مواعيد امتحانات الثانوية والدبلومات والإعدادية 2022

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022،

وقالت الوزارة،عقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو، وعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2022 يوم السبت 11 يونيو، عقد الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية 2022 يوم السبت 28 مايو، الامتحانات العملية للدبلومات الفنية يوم 11 يونيو.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في الخريطة الزمنية للعام الجاري، استمرار الدراسة لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي حتى يوم 19 مايو، انتهاء الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 9 يونيو 2022.