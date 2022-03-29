لمتوسطي الدخل.. أماكن الوحدات المتبقية من «سكن مصر ودار مصر وجنة»

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فى بيان رسمي له، عن تخصيص يومي الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري، والأربعاء الموافق 30 مارس 2022، لحجز الوحدات المتبقية ضمن مشروعات متوسطي الدخل.

ويأتي ذلك كفرصة أخيرة للمواطنين الذين قاموا بسداد مقدم الحجز، وعملية التسجيل الإلكتروني، ولكن لم يتمكنوا من حجز الوحدة السكنية، عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، خلال الأيام المحددة لكل مشروع.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أماكن الوحدات المتبقية من «سكن مصر ودار مصر وجنة»، وفقا لبيان صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

أماكن الوحدات المتبقية من «سكن مصر ودار مصر وجنة»

1- أماكن الوحدات المتبقية في مشروع «سكن مصر»

- توجد الوحدات المتبقية في مشروع «سكن مصر» داخل مدينة القاهرة الجديدة.

- توجد الوحدات المتبقية في مشروع «سكن مصر» داخل مدينة حدائق أكتوبر.

- توجد الوحدات المتبقية في مشروع «سكن مصر» داخل مدينة المنيا الجديدة.

2- أماكن الوحدات المتبقية في مشروع «دار مصر»

- توجد الوحدات المتبقية في مشروع «دار مصر» داخل مدينة السادات.

3- أماكن الوحدات المتبقية في مشروع «جنة»

- توجد الوحدات المتبقية في مشروع «جنة» داخل مدينة 6 أكتوبر.

- توجد الوحدات المتبقية في مشروع «جنة» داخل مدينة القاهرة الجديدة.

كيفية معرفة أماكن الوحدات السكنية المتبقية

وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يمكن معرفة أماكن الوحدات المتبقية ضمن مشروعات الإسكان المتوسط، «سكن مصر، دار مصر، جنة»، والاطلاع على أكواد الوحدات المتبقية، من خلال زيارة هذا الرابط.

https://drive.google.com/.https://adminlive.elwatannews.com/1DYp3KOL8xtFnJa2ZdjoaoW.https://adminlive.elwatannews.com/view

يذكر أنه تم فتح باب التقديم على الوحدات المتبقية ضمن مشروعات الإسكان المتوسط، وهي «سكن مصر، دار مصر، جنة»، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022 في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وسيتم غلق باب حجز الوحدات السكنية المتبقية، غدا الأربعاء الموافق 30 مارس في تمام الساعة 12 من منتصف الليل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.