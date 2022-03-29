رئيس التحرير

محمود مسلم

لمتوسطي الدخل.. أماكن الوحدات المتبقية من «سكن مصر ودار مصر وجنة»

توجد وحدات متبقية في «سكن مصر» داخل مدينة القاهرة الجديدة

كتب:

منة عبده
03:01 م | الثلاثاء 29 مارس 2022
الوحدات السكنية بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

الوحدات السكنية بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فى بيان رسمي له، عن تخصيص يومي الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري، والأربعاء الموافق 30 مارس 2022، لحجز الوحدات المتبقية ضمن مشروعات متوسطي الدخل.

ويأتي ذلك كفرصة أخيرة للمواطنين الذين قاموا بسداد مقدم الحجز، وعملية التسجيل الإلكتروني، ولكن لم يتمكنوا من حجز الوحدة السكنية، عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، خلال الأيام المحددة لكل مشروع. 

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أماكن الوحدات المتبقية من «سكن مصر ودار مصر وجنة»، وفقا لبيان صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري. 

أماكن الوحدات المتبقية من «سكن مصر ودار مصر وجنة»

1- أماكن الوحدات المتبقية في مشروع «سكن مصر»

- توجد الوحدات المتبقية في مشروع «سكن مصر» داخل مدينة القاهرة الجديدة.

- توجد الوحدات المتبقية في مشروع «سكن مصر» داخل مدينة حدائق أكتوبر.

- توجد الوحدات المتبقية في مشروع «سكن مصر» داخل مدينة المنيا الجديدة. 

2- أماكن الوحدات المتبقية في مشروع «دار مصر» 

- توجد الوحدات المتبقية في مشروع «دار مصر» داخل مدينة السادات. 

3- أماكن الوحدات المتبقية في مشروع «جنة» 

- توجد الوحدات المتبقية في مشروع «جنة» داخل مدينة 6 أكتوبر.

- توجد الوحدات المتبقية في مشروع «جنة» داخل مدينة القاهرة الجديدة.

كيفية معرفة أماكن الوحدات السكنية المتبقية 

وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يمكن معرفة أماكن الوحدات المتبقية ضمن مشروعات الإسكان المتوسط، «سكن مصر، دار مصر، جنة»، والاطلاع على أكواد الوحدات المتبقية، من خلال زيارة هذا الرابط. 

 https://drive.google.com/.https://adminlive.elwatannews.com/1DYp3KOL8xtFnJa2ZdjoaoW.https://adminlive.elwatannews.com/view

يذكر أنه تم فتح باب التقديم على الوحدات المتبقية ضمن مشروعات الإسكان المتوسط، وهي «سكن مصر، دار مصر، جنة»، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022 في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وسيتم غلق باب حجز الوحدات السكنية المتبقية، غدا الأربعاء الموافق 30 مارس في تمام الساعة 12 من منتصف الليل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري. 

اقرأ المزيد:

وزير الإسكان يوافق على مشروع موازنة هيئة المجتمعات العمرانية

للحاجزين الراغبين فى الاستفسار.. 8 طرق للتواصل مع «الإسكان الاجتماعي»

لمدة 3 شهور.. شروط الاستفادة من إعفاء 90% من غرامات تأخير الإسكان

الإسكان الاجتماعي: لا زيادات في أسعار الإعلانات من العاشر إلى الـ15

«الإسكان» تكشف الأشخاص المسموح لهم بالحجز في مشروع جنة للشقق

حجز وحدات صندوق الإسكان الاجتماعي.. رابط شقق جنة مصر 2022

اعرف مصير طلبك للحصول على شقة الإسكان الاجتماعي.. بـ 6 طرق
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.