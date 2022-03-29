كفر الشيخ تتسلم الدفعة الثالثة من صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأكثر احتياجا

تسلمت محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، دفعة جديدة من لحوم صكوك الأضاحي وذلك لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في المحافظة ضمن خطة مديرية الأوقاف للتوزيع، ووفق بيان مديرية أوقاف كفر الشيخ، فإنه يجرى حصر الأسر الأكثر احتياجا من خلال مديرية التضامن التي تقدم كشوفا بأسماء الأكثر احتياجا.

استلام الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الأضاحي

ويجرى التوزيع عن طريق مندوبين ولجنة مشكلة تضم رئيس مجلس كل مدينة وتتكون من مدير الإدارة الاجتماعية، ومدير إدارة أوقاف المركز، ومفتش من وزارة الأوقاف، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وتعد هذه هي الدفعة الثالثة من استلام لحوم صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف، حيث جرى استلام المحافظة للدفعة الثانية من لحوم صكوك الأضاحي يوم 15 مارس الماضي، وشملت 2 طن من اللحوم، بينما شملت الدفعة الأولى أيضا 2 طن من اللحوم، وتشمل هذه الدفعة 2 طن من اللحوم، حيث سيجرى توزيعها على 2000 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا.

الأوقاف تحذر من تصوير الأسر خلال استلام لحوم صكوك الأضاحي

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم استقبال 2 طن من اللحوم، كدفعة ثالثة، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، من خلال لجان جرى تشكيلها بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أضاف أن هناك لجانا لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذي توليه الدولة بجميع مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمحافظة والمديرية ومديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، محذراً من تصوير الأسر أثناء التسليم، ومراعاة الجانب الاجتماعي.