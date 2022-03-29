تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل عامل بسبب خلافات مالية لـ30 مايو المقبل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، تأجيل محاكمة 4 متهمين لإدانتهم بقتل عامل بسبب خلافات مالية، لجلسة 30 مايو المقبل للنطق بالحكم.

خلافات مالية سببت في قتل عامل

أكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 7557 لسنة 2021 جنايات السلام أول، والمقيدة برقم 2290 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، أن المتهمين «أسامة. ن. 22 عامًا، عامل»، «حسن.ع.23 عامًا، سائق»، «عيد.ح.23 عامًا، سائق»، «رامي.م. 29 عامًا، عاطل»، أنهم في يوم 25 أبريل 2021 بدائرة قسم شرطة السلام أول، قتلوا وآخرين المجني عليه «محمد.ر» مع سبق الإصرار ذلك بأنهم وعلى أثر خلاف شب بينهما وبين المجني عليه والتالي اختمرت في ذهنهم فكرة قتل الأخير وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وذخائر، وتوجهوا إلى منطقة سكنية وما أن أبصروا المجني عليه، حتى باغتوه بوابل من الأعيرة النارية فأحدثوا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أزهقت روحه.

وقد أقرنت تلك الجناية بجناية أخرى، ذلك أنهم ذات الزمان والمكان، شرعوا في قتل المجنى عليه «مصطفى. ج»، مع سبق الإصرار لخلف بينهم فاختمرت في ذهنهم فكرة قتله وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية، وتوجه إلى منطقة سكنه، وما أن لاح لهم حتى أمطروه بوابل من الأعيرة النارية فأحدثوا به إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي.

وكما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن «فرد خرطوش» عيار«12» دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو بإحرازه، حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن «بندقتين خرطوش» عيار«12» دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو بإحرازه، كما أحرزوا بغير ترخيص ذخائر « 6 طلقات» مما تستعمل على الأسلحة النارية آنفه البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتهما.

تحريات المباحث

ودلت تحريات المباحث، وجود خلافات سابقة بين المتهمين الثلاث والمجنى عليه الثاني، وعلى إثر ذلك اشتركوا مع آخرين مجهولين في إعداد أسلحة نارية «فرد خرطوش، وبندقية خرطوش»، واستقلوا ثلاث دراجات نارية قيادة المتهمين الثاني والثالث وأحد المتهمين المجهولين وتوجهوا إلى منطقة سكنية، وما أن لاح لهم حتى أمطروه ومن معه من رفقاء بالأعيرة النارية قاصدين قتله، ومن يتواجد رفقته فأحدثوا به وبالمجنى عليه إصابتهما الموصوفة بالتقرير الطبي والصفة التشريحية والتي أودت بحياة المجنى عليه الأول، ونفاذ لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة «فرد، بندقية خرطوش، وست طلقات»، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.