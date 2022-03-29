ضبط 15 طن مخلل غير صالح للاستهلاك في حملة تموينية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة عدة حملات مكبرة على الأسواق في مختلف مراكز المحافظة، خلال الساعات القليلة الماضية، بالتنسيق مع مباحث التموين، والأجهزة المعنية الأخرى، بهدف التصدي للممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار.

أسفرت الحملات، التي تم تنفيذها بإشراف مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، عن ضبط 15 طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي، داخل مصنعين بدون ترخيص بمركز شبراخيت، وتبين أن أحد الأشخاص قام بتجميع سلع تموينية بغرض بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار

كما تم التحفظ على 200 كيس مكرونة تمويني، وزن الكيس 500 جرام، و240 عبوة جبنة تموينية، زنة العبوة 500 جرام، بالإضافة إلى ضبط 4 محلات جزارة تقوم بعرض لحوم مكشوفة، كما تم تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وتمكنت إدارة تموين رشيد من ضبط أحد الأشخاص، قام بتجميع 60 اسطوانة غاز منزلية من أحد المستودعات، ومخصصة لمركز رشيد، بغرض الإتجار غير المشروع بها في محافظة كفر الشيخ.

حملة تموينية مكبرة بمركز شبراخيت

وشنت إدارة تموين مركز شبراخيت حملة تموينية مكبرة لتشديد الرقابة على السلع التموينية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، أسفرت عن تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم ضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في عدد من المحال التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري.

كما شدد محافظ البحيرة على ضرورة متابعة كافة الأسواق لضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.