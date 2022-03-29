عاجل.. روسيا: أوكرانيا تعهدت بعدم الانضمام لتحالفات عسكرية أو نشر قوات أجنبية

كشفت روسيا عن مقترحات أوكرانيا في جولة مباحثات اليوم والتى عقدت فى تركيا ،موضحة أنها تتركز على الضمانات الأمنية،وفقا لما ذكرت قناة "العربية" فى نبأ عاجل

وأوضحت روسيا،أن أوكرانيا اقترحت أن تكون دولة حيادية غير نووية خارج أي تحالفات،منوهة إلى أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا لا تنطبق على القرم ودونباس

وأكدت روسيا أن أوكرانيا تعهدت بعدم الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية أو نشر قوات أجنبية على أراضيها.

ونوهت روسيا،إلى أن أوكرانيا تعهدت بالحصول على موافقتنا المسبقة لاستضافة أي قوات أجنبية

أوكرانيا طلبت صياغة الاتفاق النهائي خلال قمة تجمع بوتين مع زيلينسكي

وأشارت روسيا،إلى أن أوكرانيا طلبت صياغة الاتفاق النهائي خلال قمة تجمع بوتين مع زيلينسكي

وانطلقت المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا،فى تركيا اليوم،للتوصل للإتفاق بشأن الأزمة الراهنة،واندلعت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرون من فبراير الماض