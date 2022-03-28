العثور على جثة مسن مجهول الهوية في قصر النيل.. صدمته سيارة

تكثف مباحث القاهرة جهودها؛ لكشف غموض العثور على جثة مسن مجهول الهوية، صدمته سيارة في دائرة قسم شرطة قصر النيل، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكشف هوية المجني عليه واستدعاء أسرته، كم قررت التحفظ على كاميرات المراقبة؛ تمهيدا لتفريغها.

إصابات في أماكن متفرقة من الجسم

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل، إخطارًا من مستشفى قصر العيني، بوصول شخص مسن مجهول الهوية في حالة حرجة إثر تعرضه لحادث سيارة، ووفاته أثناء علاجه، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين وجود إصابات في أماكن متفرقة من الجسم، كما تبين أنه يعاني من نزيف داخلي تسبب في وفاته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

تحليل البصمة الوراثية لجثة مسن عثر عليها في مدينة السلام

في واقعة أخرى، قررت النيابة العامة، إجراء تحليل البصمة الوراثية «الحامض النووي» لمسن عثر على جثته في مدينة السلام بالقاهرة؛ للاحتفاظ بها ومطابقتها بعينات أي شخص يتعرف عليه، وصرحت بالدفن.

بداية البلاغ

تعود الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول، بلاغا من الأهالي، بالعثور على جثة في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة لمسن في العقد الخامس من العمر ولا يحمل أية مستندات تدل على هويته، وبالفحص تبين خلو الجثة من أية إصابات ظاهرية، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.