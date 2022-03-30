«الخارجية» تدين أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين

أدان السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، حادثيّ إطلاق النار اللذين وقعا بالقرب من مدينة تل أبيب، وأسفرا عن وفاة 5 أشخاص، وإصابة آخرين، مؤكّدًا في بيان صدر اليوم، أنَّه يدين كل أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف المدنيين، بما يؤدي إلى المزيد من تدهور الأوضاع بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي.

الخارجية تدين كل أشكال العنف والإرهاب

وشدد «حافظ»، على الرفض الكامل لكل أشكال العنف والإرهاب، مع ضرورة تكثيف الجهود اللازمة بما يحافظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويحول دون الانزلاق إلى حلقات مُفرغة من العنف.

وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية من مغبة التصعيد المُتبادل الذي لا يكرس سوى مناخ الاحتقان والإحباط، ويقوض ركائز الاستقرار في المنطقة.