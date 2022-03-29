إعلان أسماء الفائزين بمسابقة «ثقافة القرية»

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، نتيجة المسابقة البحثية التي أقيمت بعنوان «طرق الري الحديثة والتنمية المستدامة.. تجارب وآفاق»، التي نظمتها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى من خلال الإدارة العامة لثقافة القرية.

وتشكلت لجنة اختيار الفائزين من «داليا مجدي عبدالغني وكيل النيابة الإدارية، كامل كمال سعد فرج مستشار بالمركز القومي وأستاذ للبحوث الاجتماعية والجنائية، أحمد حسين حسن خبير أول وأستاذ مساعد بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية».

أسماء الفائزين في مسابقة ثقافة القرية

وأعلنت الهيئة أسماء الفائزين وهم: المركز الأول ماجدة أنور أحمد عيسى، المركز الثاني أسماء أبوبكر عباس، المركز الثالث إيمان رمضان السيد محمد، المركز الرابع فادي نبيل ذكي زاخر، المركز الخامس حازم محمد عز الدين.

في سياق آخر، نظم نادي أدب قصر ثقافة دمياط ندوة عن «دور الأم في السينما والدراما المصرية»، بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، كما شارك في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمياه تحت شعار «كل نقطة بتفرق» من خلال ورشة رسم وتلوين لوحات فنية وجدارية عن المياه مع المواهب والأطفال بمقر مكتبة مصر العامة وبالتعاون مع إدارة التوعية بشركة المياه.

ومع اقتراب حلول شهر رمضان أقيم بقاعة معارض قصر ثقافة دمياط الجديدة معرض «أهلا رمضان» لأعمال مركز الخدمة العامة النوعية بالتعاون مع الأقسام العلمية بكلية التربية النوعية بجامعة دمياط، بحضور الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط والسادة نواب رئيس الجامعة، والدكتورة غادة صقر أستاذ الإعلام بجامعة دمياط، ضم المعرض عدد كبير من الأعمال الفنية المتنوعة ما بين المشغولات الخشبية والجلدية والرسم والأعمال الخزفية والنحت.

وواصل نشاط المرسم مع الفنانة رشا الأغا بقصر دمياط فعاليات تعليم فن رسم المجسمات والشخصيات، كما أقام قصر ثقافة الطفل ورشة فنية لرسم شخصيات كرتونية بإشراف رنا ليل، وهاجر اللبان بمدرسة عمر مكرم.