تجديد حبس قاتل أمه بنجع حمادي لخلافات مالية.. طعنها بسكين

قررت جهة التحقيق في نجع حمادي، شمال محافظة قنا، حبس المتهم بقتل والدته بسبب خلافات مالية بقرية القناوية في نجع حمادي.

وجاء القرار بعدما باشرت جهة التحقيق مع المتهم بقتل والدته في نجع حمادي، لاستكمال المحضر ومعرفة الدوافع وراء الجريمة الأسرية البشعة، وأثبتت التحريات الجريمة.

كما قررت جهة التحقيق، انصراف شقيقة الجاني الذي قام بقتل أمه بعدما استجوابها في القضية والإجابة عن بعد الأسئلة حول القضية وعلاقة الأم بشقيقها الذي قتل والدتهما.

الجاني: لحظة شيطان

وبحسب مصدر أمني ، قال المتهم «لحظة شيطان ومكانش قصدي اقتل والدتي، ولكنها رفضت تعطيني فلوس».

وكانت الأجهزة الأمنية في نجع حمادي، شمال محافظة قنا، تمكنت من القبض على المتهم بقتل والدته طعنا بالسكين في قرية القناوية في نجع حمادي.

الابن طعن والدته بسلاح أبيض

وبحسب التحريات الأولية، وقعت الجريمة فجر الأحد الماضي، على يد الابن، بعد أن تعدى على والدته بعدة طعنات في نجع حمادي.

وتلقى مرفق الإسعاف بقنا، إخطارا يفيد بمصرع «آمنة. م»، 52 عاما، ربة منزل، متأثرة بإصابتها بـ3 طعنات بنجع حمادي.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم في الواقعة «حسام.م»، 30 عاما، ابن المجني عليها، حاصل على ليسانس شريعة، قتل والدته بثلاثة طعنات بسبب خلافات مالية.

جحود الابن .. قتل أمه بسبب المال

كما كشفت التحريات، أن المجني عليها أعطت لنجلها المتهم مبلغا ماليا قدره 1500 جنيه، مساهمة منها في إجراء عملية ولادة لزوجته منذ أيام، وعاد المتهم لطلب مبلغ مالي آخر من والدته، الحياة، ورفضت، فقام بطعنها 3 طعنات بسلاح أبيض في منطقة الصدر حتى فارقت الحياة.