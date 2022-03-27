شاب ينهي حياة أمه طعنا بالسكين لخلافات مالية في نجع حمادي

لقيت ربه منزل مقتلها، فجر اليوم الأحد، على يد نجلها، بعد أن تعدى عليها بعدة طعنات في مدينة نجع حمادي.

وتلقی مرفق الإسعاف بقنا، إخطارا يفيد بمصرع «آمنة. م»، 52 عاما، ربة منزل، متأثرة بإصابتها بـ3 طعنات بنجع حمادي.

خلافات مالية

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم في الواقعة هو «حسام.م»، 30 عاما، نجل المجني عليها، حاصل على ليسانس شريعة، حيث قتل والدته بثلاثة طعنات بسبب خلافات مالية.

كما كشفت التحريات، أن المجني عليها، أعطت لنجلها المتهم مبلغا ماليا لإجراء عملية ولادة لزوجته منذ أيام، وعاد المتهم لطلب مبلغ آخر منها، غير أنها رفضت، فطعنها 3 طعنات بسلاح أبيض، حتى فارقت الحياة.

ونُقلت الجثة إلى مستشفى نجع حمادي، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.