شريف سلامة بخيل و«ابن أمه» في مسلسل فاتن أمل حربي

يواصل الفنان شريف سلامة، اليوم، تصوير باقي مشاهد مسلسله فاتن أمل حربي الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل لعام 2022 بجانب الفنانة نيللي كريم، وعدد آخر من الفنانين الكبار.

ويظهر الفنان شريف سلامة في أحداث مسلسل فاتن أمل حربي بشخصية مختلفة عليه للغاية، حيث أنه يجسد شخصية زوج الفنانة نيللي كريم، ولكن تتمثل فيه كل الصفات السيئة.

شريف سلامة بخيل و«ابن أمه»

يظهر سلامة في أحداث المسلسل بشخصية الرجل البخيل «ابنه أمه» التي تتحكم في كل تفاصيل حياته مع زوجته وتتسبب له في كثير من الخلافات والأزمات مع زوجته الفنانة نيللي كريم.

وليس هذا فحسب ولكنه سيكون من الرجال العنيفين الذي يتطاولون على زوجاتهم بالضرب والسحل، وسيشهد العمل كثير من مشاهد العنف التي تتعرض لها زوجته الفنانة نيللي كريم.

تفاصيل مسلسل فاتن أمل حربي

يذكر أن مسلسل فاتن أمل حربي سيتطرق لعدد كبير من القضايا التي تخص المرأة من بينها قانون حضانة الطفل والنفقة والطلاق وغيرها، وذلك من خلال كتابات المؤلف إبراهيم عيسى، والذي يخوض السباق الرمضاني للمرة الأولى.

ويشارك في مسلسل فاتن أمل حربي عدد كبير من الفنانين منهم نيللي كريم وشريف سلامة وخالد سرحان ومحمد ثروت ومحمد الشرنوبي، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج محمد العدل.

يذكر أن الفنان شريف سلامة كان قد انتهى مؤخرا من تصوير مشاهد مسلسله ورق التوت، والذي يشارك في بطولتة بجانب أسماء جلال وثرار جبيل وسلوى عثمان وخالد أنور ومعتز هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.