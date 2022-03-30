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مصرع شاب بطلقات نارية أمام محطة قطار قوص بقنا.. ومصدر: خصومة ثأرية

كتب:

رجب آدم
12:04 م | الأربعاء 30 مارس 2022
جثة

جثة

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته بطلقات نارية، بعد نزوله من القطار بمحطة السكة الحديد بمدينة قوص.

مقتل شاب بطلقات نارية

واستقبل مستشفى قوص المركزي، علاء عامر محمود، 38 عاما، جثة هامدة، إثر إصابته بطلقات نارية، أمام محطة السكة الحديد بمدينة قوص.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وفرضت كردونا أمنيا، ونُقلت الجثة. 

خصومة ثأرية

وبحسب مصدر أمني، أن القتيل كان في خصومة ثأرية مع عائلة أخرى، وقد يكون مقتله بسبب هذه الخصومة.

وأُودعت الجثة بمشرحة مستشفى قوص المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتولي التحقيقات، التي كلفت المباحث بالتحري حول الواقعة.

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