محافظ قنا يشهد خطوبة فتاتين من «دار الرحمة» ويحدد موعد زفاف الثالثة

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، في مكتبه اليوم الثلاثاء، 3 فتيات يتيمات من «دار الرحمة» بنجع حمادي، والمتقدمين لخطبتهن، حيث شهد خطوبة اثنتين منهن وتحديد موعد زفاف للفتاة الثالثة، وذلك بحضور حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وزينب رضوان، مديرة الدار، وعدد من الفتيات اليتيمات.

محافظ قنا يهنئ الفتيات اليتيمات على الخطوبة

وقدم محافظ قنا التهنئة للفتيات اليتيمات على إتمام مراسم الخطوبة، داعياً الله عز وجل أن يتمم زواجهما على خير، موصياً الشباب بحسن معاملة الفتيات والحفاظ عليهن، كما حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الفتيات والمتقدمين لخطبتهن، بعد أن أطمأن على حسن أخلاق الشباب، ومدى جديتهم وقدرتهم على الحفاظ على الفتيات المتقدمين لهن.

تكليف التضامن الاجتماعي بتجهيز الفتيات

وكلف «الداودي» مديرية التضامن الاجتماعي بسداد كافة الاحتياجات الاساسية في تجهيز الفتيات، مؤكداً حرصه الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لفتيات الدار، لاعتبارهن بمثابة بناته، مضيفاً أن المحافظة تسعى جاهدة لتقديم يد المساعدة ومستلزمات تجهيز الفتيات الأيتام لتخفيف أعباء الزواج عن كاهلهن، بالتعاون مع مؤسسة التكافل الاجتماعي، لتحقيق حياة أسرية كريمة لهن.

وكان محافظ قنا قد شهد، في وقت سابق من شهر فبراير الماضي، في مكتبه بالديوان العام، خطوبة فتاة تُدعى «فاطمة»، إحدى فتيات «دار الرحمة» الإسلامية، بنجع حمادي.