التخطيط تتابع عملية التحكيم النهائي لجوائز التميز الحكومي بجامعة السويس

عقد فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي، برئاسة المهندس خالد مصطفي، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتورة داليا سامي، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع فريق تقييم التميز الداخلي بجامعة السويس وذلك لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بالجامعة والتي تقدم إليها عدد 9 كليات.

ثقافة التميز المؤسسي

وخلال اللقاء، أشاد المهندس خالد مصطفى، بتعاون قيادات الجامعة وفريق عمل التميز الداخلي والتنسيق المشترك خلال مراحل المشروع، وصولًا إلى عرض نتائج عملية التقييم، مؤكدًا أهمية تعميق ثقافة التميز المؤسسي بجميع قطاعات الدولة.

مشروع الجوائز الداخلية

من جانبه، أشاد الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، بالدعم المتواصل والجهود المبذولة من جميع الأطراف القائمة على تنفيذ مشروع الجوائز الداخلية بالجامعة.

وأكد الدكتور عبدالعاطي لاشين، نائب رئيس جامعة السويس للدراسات العليا، أهمية تطبيق منظومة التميز الداخلي بالمؤسسات، لما لها من مردود وتأثير إيجابي في تحسين وتطوير الأداء.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض المراحل الرئيسية لمشروع الجوائز الداخلية، بداية من مرحلة التدريب لفريق العمل والمقيمين، وتقديم طلبات الترشح، تتبعه مراحل التقييم مع توفير النظام الإلكتروني لإدارة عملية التقييم يليها عرض النتائج النهائية مع قيام رؤساء لجنة التقييم والجودة بعرض التوصيات الختامية، وإلقاء الضوء على نقاط القوة وفرص التحسين للكليات المؤهلة.