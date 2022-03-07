جامعة السويس تفوز بجائزة أفضل تصميم ميكانيكي في الشرق الأوسط

في نجاح جديد لأبناء جامعة السويس، تمكن فريق الجامعة من تحقيق المركز الأول في التصميم الميكانيكي على مستوى الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، حيث تمكن الفريق من تصمصم «روبوت» كاسح للألغام، في إضافة جديدة لعبقرية الطالب المصري، متفوقين على منافسيهم من الجامعات الأخرى بدول المنطقة.

المشاركة في بطولة العلمين للروبوتات

استطاع فريق جامعة السويس (IEEE) أن يحقق فوزاً مستحقاً في مسابقة (Minesweepers)، ضمن بطولة العلمين الدولية للروبوتات (ARC)، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي نظمتها وزارة التعليم العالي، وأكاديمية البحث العلمي، بالتعاون مع المعهد القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA).

تصميم روبوت كاسح للألغام

وكان فريق (IEEE) بجامعة السويس قد نجح في تصميم ميكانيكي لروبوت كاسح للألغام، حصد به فريق الجامعة جائزة أفضل تصميم على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبهذه المناسبة، أرسل الدكتورالسيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، ببرقية تهنئة لأعضاء الفريق الذي استطاع أن يرفع اسم جامعة السويس في هذا المحفل الهام، متمنياً لأبنائه الطلاب دوام التوفيق والتقدم.

الطلاب يعربون عن تقديرهم للدعم المتواصل من إدارة الجامعة

ومن جانبهم، أعرب الطلاب عن تقديرهم للدعم المتواصل الذي يلقونه من إدارة الجامعة، والإشراف المستمر من الدكتور أشرف حنيجل، عميد كلية الهندسة، والدكتور عصام أحمد، مدير مركز الابتكار والتطوير التكنولوجي بجامعةةالسويس، وكذلك الدعم الفني للدكتور محمد عزيز، وكيل كلية هندسة السويس لشئون التعليم والطلاب.

وضم فريق جامعة السويس، الفائز بجائزة أفضل تصميم ميكانيكي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مجموعة من الطلاب من كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات بالجامعة.