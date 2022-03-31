حظك اليوم برج الثور الأربعاء 31-3-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور يحب الخروج في النهار فهو يفضل الشمس عن القمر كما أنه يتسم بالحساسية الشديدة حيث أن لديه شخصية صلبة عنيدة تعكس رغبته في الوصول للأهداف لتحقيق كل مايريد في حياته، كما أنه لا يحب الكسب المادي ويهتم بالنتيجة النهائية ومعرفة من يربح ومن لم يربح في النهاية.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل ، لذا عليك أن تتحلى بالصبر ولا تستسلم للمشكلات وفق نصائح خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

يجب أن تحافظ على برودة أعصابك في أي خلاف حتى لا تخسر علاقتك بأحبائك مهما كان الوضع، وفق حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي.

مواصفات برج الثور

كما أن مولود برج الثور يتسم بحبه لمعرفة كل شئ يدور حوله، فهو يتسم بالفضول تجاه الأشخاص والمواقف من حوله، ويمكن الاعتماد عليه في مختلف المواقف، ويفضل مولود برج الثور عدم الميل للمخاطرة والمغامرة فهو يحب الأمور الروتينية التي يشعر بالألفة تجاهها.

ويعتقد مولود برج الثور أنه عاطفي وشديد الرومانسية فهو يحب الشعور بالسعادة والاستجمام ويفضل أن يقوم بتكوين أسرة صغيرة، ويهتم براحة كل فرد في أسرته حتى إذا كان ذلك في مقابل راحته الشخصية، فهو يحب أن يجعل الجميع يشعروا بالسعادة، وتتسم إمرأة برج الثور بالغيرة الشديدة.