حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 30-3-2022 عاطفيا ومهنيا

يخلص مواليد برج العقرب، لعملهم، لذلك يصلون لأعلى المناصب، ومن أهم مواليد هذا البرج، طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، الفنانة منى زكي وأحمد حلمي، سميرة أحمد والنجم الهندي شاروخان، والفنان الراحل خالد صالح، الفنانة ميس حمدان، المغنية العالمية كيتي بيري، الفنان خالد سليم، الأمير تشارلز، منى عبد الغني، أحمد فهمي، أمينة خليل، محمد حماقي، تامر هجر، أسيل عمران.

ولأصحاب برج العقرب الذين يتابعون بشكل يومي حركة الفلك وتأثيرها على طاقتهم اليومية، يعرض موقع «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج العقرب، أن حركة الفلك، على المستوى المهني يكون اليوم يمنحك الفلك حماسا وانسجاما مع من حولك ويعدك بالسعادة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

وأضافت «فؤاد»، بينما على المستوى العاطفي، رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يجعلك رومانسيا، وتبدو مستعدا للتعبير عما بداخلك من طاقة عاطفية.

برج العقرب

إذا كنت على معرفة بشخص من مواليد برج العقرب، فيجب أن تعرف أنه من الصعب تشتيت الذهن، أو فهو يركز دائمًا على أهدافه، كما أنهم لا يتوقفون عن تحليل الأمور، وهم من عشاق التحديات الصعبة، التي يمكنهم بفضل الذكاء الشديد من النجاح فيها.