حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 30-3-2022 عاطفيا ومهنيا

يتمتع مواليد برج الميزان، بالقدرة على إحداث توازن بين حياتهم العملية والشخصية، لذلك هم ناجحون في حياتهم العملية، فهم قادرون على إيجاد حلول بسيطة لمشكلات معقدة وصعبة، وهم ينجحون في الأعمال البصرية، مثل التصوير والديكور.

ولأصحاب برج الميزان الذين يتابعون بشكل يومي حركة الفلك، وتأثيرها على طاقتهم اليومية، يعرض موقع «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الميزان، أن حركة الفلك، على المستوى المهني، يكون القمر في منزل العمل، واليوم أنت أكثر إصرارا وحزما وتنظيما لوقتك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

وأضافت «فؤاد»، بينما على المستوى العاطفي، فينوس والمريخ بمنزل الحب يساعدانك على توطيد علاقتك بالأحباب، وتتمتع بالبلاغة في التعبير عن مشاعرك وأفكارك.

مشاهير برج الميزان

العقلانية والتوازن والنضج، من أهم صفات مواليد برج الميزان، لذلك ينجحون في الوصول لأعلي درجات النجاح، ومن أبرز مشاهير أبرزهم الفنانة روبي، و بشرى، والمطرب محمد منير والفنان الكبير عمرو دياب وبهاء سلطان وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكان، ورابر، ومنتج أفلام، ومنتج أغانٍ، وكاتب، والفنانة مونيكا بيلوتشي أيضا.