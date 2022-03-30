حظك اليوم برج القوس الأربعاء 30-3-2022 عاطفيا ومهنيا

يسعى أصحاب برج القوس، لتطوير أنفسهم في مجالاتهم وأعمالهم، لذلك يظهرون نجاحات كبيرة، ومن المشاهير أصحاب هذا البرج، لاعب النادي الأهلي وكابتنه السابق حسام غالي، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، والكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، والفنان محمود حميدة، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون.

ولأصحاب برج القوس الذين يتابعون بشكل يومي حركة الفلك وتأثيرها على طاقتهم اليومية، يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

وأوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج القوس إن حركة الفلك، على المستوى المهني يكون القمر في مربع برجك وقد يتسبب في تعطيل أمور وعليك ألا تتذمر وأن ترى الأمور من جانبها الإيجابي.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وأضافت «فؤاد»، بينما على المستوى العاطفي، ما زال القمر معاكسا.. كن مرنا، وحاول أن تتجنب العناد مع الأهل أو الأقارب والأحباب.

صفات برج القوس

يعتبر برج القوس، من الأشخاص المستمعون جيدون لأفراد أسرتهم، ومقربين من الجميع، كما أنه شريك مخلص ومحب لطرف الآخر، وهو يفضل الخروج والحركة والتجديد الدائم، كما يعرفون بالكرم والسخاء والشديد.