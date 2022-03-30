حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 30-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يبحث الكثيرين بشكل يومي عن حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة، فالبعض يعتقد أن حركة الكواكب التي تتغير بشكل لحظي تؤثر بشكل مباشر على طاقة وحالة الإنسان.

ولمواليد الأبراج الشمسية المهتمين بعلوم الفلك، يعرض موقع «الوطن» في السطور التالية، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد الأبراج، وفق تصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الحمل 30-3-2022 على الصعيد المهني

وقالت خبيرة الأبراج لمواليد برج الحمل الوضع الفلكي يطالبك اليوم أن تتمهل وتسترخي ولا تحمل نفسك فوق طاقتها.

حظك اليوم برج الحمل 30-3-2022 على الصعيد العاطفي

ما زال القمر في منزلك الثاني عشر وتنصحك الأفلاك أن تتجنب الحديث عن حياتك الخاصة ولا تفخر بإنجازاتك.

حظك اليوم برج الثور 30-3-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تناغم القمر مع أورانوس يمدك بالحظ والقمر يدعم مشاريعك.

حظك اليوم برج الثور 30-3-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لرؤية الأصحاب والأحباب وتسعد بتواجدك معهم.

حظك اليوم برج الجوزاء 30-3-2022 على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا، وينصحك الفلك بعدم المخاطرة ويجب أن تدرس الأمور بعناية.

حظك اليوم برج الجوزاء 30-3-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم قاوم ارتباكك وتوترك واعتمد اللباقة والمرونة لتتغلب على الضغوط.

حظك اليوم برج السرطان 30-3-2022 على الصعيد المهني

تبدو مبادرا وشجاعا وقد يساعدك الفلك على اتخاذ قرارات تقودك لحل مشاكلك.

حظك اليوم برج السرطان 30-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يعدك بقضاء أوقات ممتعة مع الأحباب والأصحاب، فقط ابتعد عن الاستفزازات.

حظك اليوم برج الأسد 30-3-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات.. الظروف مواتية لتحقيق نجاحات ومكاسب، وتستطيع أن تدير النواحي المادية جيدا.

حظك اليوم برج الأسد 30-3-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للاقتراب بود ممن تحب، وقد تنجح أيضا في تنمية اتصالاتك أو تنمية معارفك، وينفعك ما تملك من مواهب وقدرات.

حظك اليوم برج العذراء 30-3-2022 على الصعيد المهني

القمر بمواجهة برجك.. حاول أن تلاحظ كل صغيرة وكبيرة تدور من حولك، واصبر حتى ترتب أفكارك.

حظك اليوم برج العذراء 30-3-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا فالقمر يشوشك وعليك أن تحافظ على تماسكك وهدوئك مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج الميزان 30-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل واليوم أنت أكثر إصرارا وحزما وتنظيما لوقتك.

حظك اليوم برج الميزان 30-3-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ بمنزل الحب يساعدانك على توطيد علاقتك بالأحباب، وتتمتع بالبلاغة في التعبير عن مشاعرك وأفكارك.

حظك اليوم برج العقرب 30-3-2022 على الصعيد المهني

اليوم يمنحك الفلك حماسا وانسجاما مع من حولك ويعدك بالسعادة.

حظك اليوم برج العقرب 30-3-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يجعلك رومانسيا وتبدو مستعدا للتعبير عما بداخلك من طاقة عاطفية.

حظك اليوم برج القوس 30-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وقد يتسبب في تعطيل أمور وعليك ألا تتذمر وأن ترى الأمور من جانبها الإيجابي.

حظك اليوم برج القوس 30-3-2022 على الصعيد العاطفي

ما زال القمر معاكسا.. كن مرنا وحاول أن تتجنب العناد مع الأهل أو الأقارب والأحباب.

حظك اليوم برج الجدي 30-3-2022 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع أورانوس يدعمك، وتجد اليوم من يقف بجانبك من الأقارب والزملاء.

حظك اليوم برج الجدي 30-3-2022 على الصعيد العاطفي

ما زال القمر في منزل العلاقات مما يساعدك أن تكون بليغا في تعبيراتك، وتتعامل بلباقة وتتحسّن علاقاتك.

حظك اليوم برج الدلو 30-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تتصرف بحكمة ودقة في خطواتك المهنية وأيضا في الأمور المالية.

حظك اليوم برج الدلو 30-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني يدفعك للتسرع في كلامك.. حاول أن تكون متوازنا ولبقا، ولا تغامر.

حظك اليوم برج الحوت 30-3-2022 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع أورانوس يدعمك ويجعلك النجم والقدوة لمن حولك.

حظك اليوم برج الحوت 30-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر ما زال في برجك يمدك بالسحر والجاذبية ويمنحك إطلالة أخاذة.