حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 31-3-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الجوزاء يحتل الترتيب الثالث بين الأبراج الفلكية، ويمتاز مولود برج الجوزاء بشخصيته المرنة التي تجعله يستطيع أن يتكيف في مختلف المواقف، كما أنه لا يمانع من تجربة أي شيء جديد لأنه يستطيع أن يتكيف مع مختلف الظروف مهما كانت صعبة أو غير ملائمة له.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

عليك أن تتابع كل شيء من حولك في عملك لكي تحقق نجاحات على الصعيد المهني، وفق نصائح خبيرة الفلك عبير فؤاد لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

يجب أن تحتفل مع أحبابك وتبقى معهم وتركز جيدا في من يحب الخير لك ومن يتمنى الشر، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

مواصفات برج الجوزاء

كما أنه يتمكن من القدرة على التعايش مع البيئات الجغرافية المختلفة والثقافات المختلفة، وإلى جانب قدرته على التكيف فهو يتسم بالذكاء الشديد الذي يجعله يتسم بسرعة البديهة والقدرة على إنجاز مهمات مختلفة في قت واحد، ويتفوق على أقرانه في العمل.

وأبرز عيوب مولود برج الجوزاء أنه شديد التشتت فهو يتسم بالتفكير الزائد ويأخذ أكثر من رأي في وقت واحد، ما يجعله يشعر بالتوتر ويجعله شديد المبالغة في التفكير، ما يؤدي إلى عدم قدرته على الحسم في كثير من المواقف ويؤثر على حياته.