إزالة 522 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حصيلة إزالات المرحلة الثالثة من الموجة الـ19 التي جرى تنفيذها في الفترة من 6 حتى 29 مارس الجاري، إذ بلغت 522 حالة تمت إزالتها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

ولفت المحافظ إلى أن هذه الموجة تأتي ضمن خطة الدولة التي تنفذها الحكومة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واسترداد حق الشعب.

الموجه 19 لإزالة التعديات يتم تنفيذها على 3 مراحل

وأوضح محافظ أسيوط، أن الموجة الـ19 لإزالة التعديات تم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 19-30 يناير الماضي وتم خلالها إزالة 289 حالة تعدي على أراضي تابعة لأملاك الدولة والري وحماية النيل والبيئة والصرف بإجمالي مساحة 31160 متر مربع مباني و168 فدان و48 قيراط زراعة بينما نفذت المرحلة الثانية من 6- 26 فبراير الماضي وتم خلالها إزالة 641 حالة تعدي بمساحة 52389.75 متر مربع و 349 فدان و38 قيراط زراعة والمرحلة الثالثة تم تنفيذها خلال الفترة من 6- 26 مارس الجاري وتم خلالها إزالة 522 حالة تعدي بمساحة 45323 متر مباني و490 فدان زراعة.

تشديدات بعدم التقاعس فى إزالة التعديات

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية موجهاً بإزالة أية التعديات في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ووضع لافتات موضحًا عليها أن هذه الأراضي أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها والتواصل الدائم والمستمر مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف مؤكداً أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظاً علي هيبتها.