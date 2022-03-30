تحديات جديدة بعد انخفاض مخزون الذرة بأوروبا لأدنى مستوى منذ 2013

تعاني أوروبا عجزًا في واردات الذرة، بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، إذ تعتبر الأخيرة هي المُصدر الرئيس لواردات الحبوب العلفية لأوروبا، حسبما أفادت شركة الاستشارات الزراعية «تالاج»، التي تتوقع أن يتراجع مخزونات المنطقة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2013.

محلل الحبوب والمحاصيل في «تالاج»، بينوا فيود، قال إن هناك عجزًا هيكليًا يبلغ 13.5 مليون طن متري في المتوسط ​​بين العرض المحلي والطلب، واستهلكت الخنازير والدجاج والأغنام والأبقار في الاتحاد الأوروبي مجتمعة 131 مليون طن متري من حبوب العلف في 2021-22.

سوق حبوب الأعلاف في الاتحاد الأوروبي

ونمت حصة الذرة في سوق حبوب الأعلاف في الاتحاد الأوروبي إلى 44% في العام التسويقي 2021-22 من 35% في 2009-2010، كما قال بينوا فيود، وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت حصة قمح العلف والشعير إلى 32% و 25% على التوالي.

وأنتج الاتحاد الأوروبي 65 مليون طن متري من الذرة في السنة التسويقية 2020-21 (أكتوبر إلى سبتمبر) وتطلب 56 مليون طن متري لإطعام الماشية و 17.7 مليون طن متري إضافية للإيثانول ونشا الذرة والاستهلاك البشري.

وقبل الهجوم الروسي، كان من المتوقع أن توفر أوكرانيا ما يزيد قليلًا عن نصف واردات الاتحاد الأوروبي من الذرة البالغة 14.7 مليون طن للسنة التسويقية 2021-22 وفقًا لمحلل المحاصيل، بينما بلغ حجم الشحنات بين دول الاتحاد الأوروبي 18.1 مليون طن متري معظمها من بولندا وفرنسا ورومانيا وبلغاريا والمجر إلى إسبانيا والبرتغال وألمانيا البنلوكس وإيطاليا.

إغلاق موانئ أوكرانيا سيعزز تلك الشحنات

وقال المحلل في مذكرة بحثية، إن إغلاق موانئ أوكرانيا سيعزز تلك الشحنات داخل الاتحاد الأوروبي، ما يؤدي إلى انخفاض المخزونات من 3.8 مليون طن في نهاية سبتمبر 2021 إلى 3.2 مليون طن في نهاية سبتمبر 2022.

ونظرًا لغياب الواردات الأوكرانية، رفعت «تالاج» تقديراتها لواردات هذا العام التسويقي إلى الاتحاد الأوروبي من أمريكا الشمالية والبرازيل والأرجنتين، تتوقع الآن أن يأخذ الاتحاد الأوروبي 7 ملايين طن متري من تلك الأصول، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 5.5 مليون طن متري.

وأثار الطلب على إمدادات أمريكا الجنوبية تحديات إضافية للمستوردين في الاتحاد الأوروبي، إذ توجد قيود على استخدام الذرة المعدلة وراثيًا، ومعظم إنتاج الأرجنتين معدّل وراثيًا.