«مسافة السكة».. حياة كريمة تنهي معاناة أهل إسنا بوحدة صحية جديدة

وسط الرقعة الزراعية الممتدة بقرية الدير التابعة لمركز إسنا في محافظة الأقصر، انتهت مبادرة حياة كريمة من تدشين أول وحدة صحية بالقرية، مجهزة بأحدث أدوات الكشف الطبي للتشخيص والعلاج الصحيح بأيدي أطباء مهرة يستقبلون المرضى على مدار اليوم دون كلل.

في السابق، وقبل أن يصل قطار المبادرة الرئاسية إلى القرية، عانى الأهالي من قطع مسافات طويلة إلى المركز لتلقي العلاج اللازم، ما يعرض حياة بعض الحالات الطارئة منهم إلى الخطر إذا تأخر وصولها إلى المستشفى.

الدكتور محمود السيد، مدير الوحدة الصحية بقرية الدير، بدأ حديثه لـ«الوطن» من داخل الوحدة بالإشارة إلى أن العمل يجري على مدار 12 ساعة، تبدأ آلية العلاج بتسجيل المريض على «السيستم» الخاص بالوحدة، وعند حضوره يجري عرضه على الطبيب المتخصص، وقبل أن ينصرف لصرف العلاج الموصى به من خلال الصيدلية التابعة للوحدة.

أقسام الوحدة الصحية ضمن حياة كريمة

أقسام مختلفة تضمها الوحدة الصحية، أهمها قسم الطوارئ لاستقبال الحالات الطارئة، وأقسام الأطفال وأمراض النساء والأسنان ومعمل للتحاليل، وبحسب قول الدكتور محمود، يجري تحويل بعض المرضى إلى مستشفيات المدينة في حال عدم توافر التخصص الطبي المتعلق بحالتهم.

«عبدالواحد محمد»، أحد أهالي قرية الدير في محافظة الأقصر، أكد أن الوحدة الصحية الجديدة رفعت عن كاهل الأهالي عبئًا كبيرًا، موضحًا: «لما كان حد يتقرص من عقرب نجري بيه للمدينة ويا نلحقه يا منلحقوش دلوقتي الوحدة جنب البيوت وخدمة الطوارئ شغالة»، يقول بلهجته الصعيدية في بداية حديثه لـ«الوطن».

عيادات الأطفال والنساء في وحدة طب الأسرة بقرية الدير

معاناة السيدات الحوامل وكبار السن والأطفال انتهت مع افتتاح الوحدة الصحية الجديدة، والجميع يتلقى الخدمة الطبية على أكمل وجه، حياة كريمة كانت حُلما في خيال الأهالي وباتت واقعًا.

«أنا باجي كل شهر لمتابعة الحمل هنا بسهولة ومش بحتاج أركب مواصلات كتير» تقول «سامية علي»، إحدى السيدات الحوامل من قرية الدير عن الوحدة الصحية الجديدة، ففي السابق كنت تضطر إلى الذهاب للمركز لمتابعة الحمل: «كنت بتبهدل في المواصلات، وأتعب، ودلوقتي الخدمة الطبية قريبة وسهلة»، بحسب تعبيرها.